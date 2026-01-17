En medio de la ola de calor, la Región del Ñuble es azotada por incendios forestales

Diversos incendios forestales están activos en la Región del Ñuble según la última actualización de Conaf; focos alentados por las favorables condiciones climáticas, tal como las altas temperaturas que se registran en la zona.

Ñuble se encuentra bajo alerta amarilla regional y los siniestros en combate son "Reserva Ñuble" y "El Cardal" en la comuna de Pinto (36 y 80 hectáreas consumidas, respectivamente); "El Manzano" en San Nicolás (360 hectáreas); y el más preocupante, "Perales Biobío" en la comuna de Ránquil.

"La gran mayoría se encuentran contenidos, pero el incendio que aún nos preocupa es este último, donde estamos en este minuto y tenemos apostado la gran mayoría de recursos de los cuales disponemos en la región, además de apoyo de otras regiones vecinas", dijo la directora regional (s) de Conaf en Ñuble, Norma Pérez.

"La superficie consumida en este incendio alcanza las 2.200 hectáreas. Solamente nos mantenemos con alerta roja en el incendio Perales Biobío y la Reserva Ñuble. Queremos decir que ese foco, el incendio de Pinto y el de San Fabián están aún con vigilancia, pero sin avance a la fecha", precisó.

Se mantiene la alerta por temperaturas extremas este fin de semana

En tanto, el experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Arnaldo Zúñiga recordó que el organismo emitió una alerta por temperaturas extremas, que está vigente desde el viernes y se extenderá hasta el lunes.

Dicha alerta rige entre la Región Metropolitana y el Biobío y, desde este domingo, el calor se trasladará hacia el Ñuble y Maule: "Los grados podrían oscilar entre los 34 y los 37 grados", dijo.

"El día lunes 19 continúa vigente esta alerta, pero ya solamente para la región del Maule a la región del Biobío, con temperaturas máximas que nuevamente van a estar oscilando entre los grados mencionados", agregó.

Síntomas de un golpe de calor

El doctor Tito Pizarro, pediatra y académico de la U. de Santiago, explicó los síntomas que indican un posible golpe de calor.

"Se empieza primero a tener un poco de confusión y, segundo, se comienza a sentir una debilidad; (el afectado) se siente muy mal, empieza a caerse. Y hay una etapa previa a este golpe de calor, donde uno siente mucho malestar del cuerpo por el exceso de calor, esta sensación de sed, esta sensación de de un dolor de cabeza", explicó.

Para evitar sufrir un golpe de calor, "siempre hay que hidratarse muy bien. Y esto lo digo especialmente en los adultos mayores, que se les olvida tomar agua y que tienen esa sensación de sed. Lo segundo es protegerse del sol; cuando hace calor, uno tiene que usar ropas de manga larga, no de manga corta", sostuvo el doctor Pizarro.