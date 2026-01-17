Cuatro extranjeros fueron condenados por crimen de dos agricultores en la Ruta de la Fruta

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua dictó veredicto condenatorio contra cuatro imputados, declarándolos culpables del delito de robo con homicidio, por la muerte de dos agricultores en la comuna de Malloa, en la Región de O'Higgins.

Los condenados, de nacionalidad venezolana, fueron responsabilizados por interceptar a las víctimas en la Ruta de la Fruta en enero de 2024, cuando regresaban desde la feria de Lo Valledor, en la Ruta de la Fruta, a la altura del cruce con Malloa.

El violento asalto terminó con la muerte de los dos trabajadores agrícolas y dejó gravemente herido a un adolescente de 16 años, hijo de una de las víctimas, quien viajaba junto a ellos.

Tras conocerse el veredicto, el fiscal Francisco Caballero reiteró la solicitud de la pena de presidio perpetuo calificado por el delito de robo con homicidio. A ello se suman penas de cinco años de prisión por receptación de vehículo motorizado y otros cinco años por porte de arma de fuego con número de serie borrado.

"El delito tuvo dos personas fallecidas y una persona lesionada, lo que no se puede soslayar al momento de hacer la solicitud de pena. Por ello se ha pedido el presidio perpetuo calificado para los cuatro imputados" sostuvo el fiscal.

La lectura de la sentencia definitiva quedó fijada para el próximo lunes 27 de enero, ocasión en la que se conocerán las penas que deberán cumplir los cuatro condenados.