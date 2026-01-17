Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago35.0°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de OHiggins
Tópicos: País | Región de OHiggins

Cuatro extranjeros fueron condenados por crimen de dos agricultores en la Ruta de la Fruta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Fiscalía de O’Higgins solicitó presidio perpetuo calificado para los autores del crimen ocurrido en enero de 2024 en Malloa

Cuatro extranjeros fueron condenados por crimen de dos agricultores en la Ruta de la Fruta
 ATON (referencial)

El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua dictó veredicto condenatorio por el crimen de dos agricultores asesinados en enero de 2024 en la comuna de Malloa.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua dictó veredicto condenatorio contra cuatro imputados, declarándolos culpables del delito de robo con homicidio, por la muerte de dos agricultores en la comuna de Malloa, en la Región de O'Higgins.

Los condenados, de nacionalidad venezolana, fueron responsabilizados por interceptar a las víctimas en la Ruta de la Fruta en enero de 2024, cuando regresaban desde la feria de Lo Valledor, en la Ruta de la Fruta, a la altura del cruce con Malloa.

El violento asalto terminó con la muerte de los dos trabajadores agrícolas y dejó gravemente herido a un adolescente de 16 años, hijo de una de las víctimas, quien viajaba junto a ellos.

Tras conocerse el veredicto, el fiscal Francisco Caballero reiteró la solicitud de la pena de presidio perpetuo calificado por el delito de robo con homicidio. A ello se suman penas de cinco años de prisión por receptación de vehículo motorizado y otros cinco años por porte de arma de fuego con número de serie borrado.

"El delito tuvo dos personas fallecidas y una persona lesionada, lo que no se puede soslayar al momento de hacer la solicitud de pena. Por ello se ha pedido el presidio perpetuo calificado para los cuatro imputados" sostuvo el fiscal.

La lectura de la sentencia definitiva quedó fijada para el próximo lunes 27 de enero, ocasión en la que se conocerán las penas que deberán cumplir los cuatro condenados.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada