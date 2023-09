Fatal ataque de tigre en Safari Rancagua: Formalizan a imputados

Tras más de dos años, tres personas fueron formalizadas este viernes por su responsabilidad en la muerte de Catalina Torres, una joven de 21 años que en agosto del 2021 sufrió el fatal ataque de un tigre en el "Parque Safari" de Rancagua, Región de O'Higgins.

Los acusados son el dueño del recinto, su hijo -en calidad de gerente de operaciones- y una veterinaria, a quienes se les imputa un cuasidelito de homicidio por la presunta negligencia y responsabilidad en este fatal hecho.

"La imputación que se les realiza es de un cuasidelito de homicidio y los hechos están relacionados con la responsabilidad que tienen las personas, tanto en los momentos que ocurre el hecho, específicamente de no haber dado auxilio a la víctima, como no haber activado los protocolos anteriores al hecho", detalló el fiscal Jorge Mena, que no solicitó medidas cautelares.

En esta línea, el persecutor señaló que se cuestiona "no haber informado que el felino, específicamente el tigre, se encontraba suelto en el lugar en el que ellos tenían que hacer labores de aseo, y finalmente también no haber activado los protocolos de respuesta inmediata para que este hecho no tuviera las consecuencias que tuvo, que fue la muerte de una persona".

Otros hechos graves para el Ministerio Público es que no se utilizó un arma para eliminar al animal y salvar la vida de la joven, incluso sin haber sido capacitada para tal trabajo ni contar con elementos de seguridad.

La jueza Loreto Salas fijó un plazo de 150 días para la investigación, tiempo en el que prohibió dar el nombre y mostrar el rostro de los imputados.

"ME SIENTO UN POCO CONFORME"

La formalización de estas tres personas fue abordada por Sara Ibarra, madre de la joven fallecida, que se mostró conforme a la espera de que se haga justicia y que este caso marque un precedente para evitar tragedias en este tipo de recintos.

"Me siento un poco conforme, porque ya es un comienzo para buscar justicia para mi hija, porque aquí hay responsables, aquí hubo muchas irregularidades, hubo negligencia, no había protocolos, no había inducción. Que la muerte de la Catalina no sea en vano y que esto no vuelva a suceder, para esto tienen que mejorar las medidas de protección, tanto para los visitantes, para los animales, como para todo", señaló en su relato.