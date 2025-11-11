Formalizan a imputados por caso de fosa en San Vicente de Tagua Tagua

Para la tarde de este martes se aplazó la audiencia de formalización de los cuatro sujetos vinculados al bullado caso en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua (Región de O'Higgins), donde se halló dos cuerpos al interior de una fosa mientras se desarrollaba un allanamiento antidrogas en el sector Pueblo de Indios.

"La audiencia se ha aplazado debido a que la defensa solicitó plazo para poder estudiar la carpeta investigativa", informó el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, que añadió que, tras la asunción de una defensa privada, esta "requirió más plazo para poder estudiar los antecedentes".

"El Tribunal accedió a ello, pero sin perjuicio, estimamos que en el transcurso de la tarde va a ser la formalización y la solicitud de medidas cautelares que debería quedar resuelta hoy", afirmó el persecutor.

Asimismo, destacó que el Ministerio Público buscará formalizar a los cuatro imputados por los delitos de "tráfico de drogas, asociación criminal y secuestro calificado".

En paralelo a la audiencia, la investigación continúa buscando a otros involucrados. Cuatro sujetos más se encuentran actualmente en calidad de prófugos, luego de que se emitiera una orden de detención en su contra durante el pasado fin de semana.

Los cadáveres encontrados hasta el momento corresponden a Catalina González Rojas -de 25 años y madre de tres hijos que estaba desaparecida desde el 20 de septiembre-, el cual estaba maniatado y calcinado; y otro que fue encontrado descuartizado y data de seis meses.