Ministra realiza nuevas diligencias por corrupción en Corte de Rancagua

La ministra visitadora Rosa María Maggi realiza una serie de nuevas diligencias en la Corte de Rancagua, en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción por parte de un grupo de jueces.

Actualmente, el sumario en contra de los suspendidos ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz se encuentra en fase de presentación de pruebas, razón por la que se han tenido que reunir con Maggi.

Este miércoles Vásquez iba a presentar sus testigos, pero decidió no ingresar a la Corte debido a la presencia de la prensa.

El juez manifestó tener "mucha confianza" y confirmó que "estamos a la espera de que todo se resuelva, haciendo las facetas pertinentes de todo proceso bajo el prisma del debido proceso".

Quien también participó durante la jornada en diligencias fue el doctor Luis Arenas, investigado en una causa por tráfico de sicotrópicos y vinculado a los ministros suspendidos.

Arenas dijo que tales imputaciones son "falsas" y confirmó haber declarado a favor de Vásquez.

Requerido por mayores antecedentes, respondió a los periodistas: "Preocúpense de los fiscales. Deberían responsabilizarse de los dichos, de las investigaciones", señaló, valorando el traspaso de la causa a la Fiscalía Metropolitana Sur.

"Me parece necesario. Yo no entiendo por qué los fiscales que hay actualmente en la causa siguen en ejercicio. No sé cómo siguen", señaló.

Por su parte, la ministra Maggi detalló que en la indagatoria "hay que terminar el proceso de prueba, algunas declaraciones de testigos, alguna documentación que ellos van a acompañar; y terminado el proceso de prueba, termina el proceso".

El plazo para presentar pruebas y testimonios por parte de los jueces suspendidos vence el 23 de mayo.