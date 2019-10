Mujer atropellada por Carabineros: Vi la patrulla encima después que dobló muy fuerte

Una cámara de seguridad dejó al descubierto un atropello que protagonizó una patrulla de Carabineros en contra de una mujer de 56 años en la comuna de Mostazal, en la Región de O'Higgins.

El hecho ocurrió en la avenida San Guillermo, cuando los carabineros se dirigían en el vehículo policial a efectuar servicios de tránsito a un colegio del sector, cuando en la mencionada calle giró a la izquierda, impactando a la víctima, quien cruzaba por un paso peatonal.

La afectada, Esmeralda Ruz, conversó con Cooperativa y detalló los momentos previos al atropello y su percepción de cómo circulaba la patrulla policial.

"Iba a cruzar la calle y vi a los carabineros parados en la esquina de al frente. No vi que señalizaban tampoco y no me preocupé porque ellos tienen que saber mejor que nosotros que la preferencia la tiene el peatón. Entonces yo crucé y de repente vi la camioneta encima y me golpeó. Doblaron fuerte, porque de hecho (el golpe) me levantó", dijo la afectada.

La afectada fue diagnosticada con un esguince en su muñeca derecha, además de distintos hematomas en su cuerpo, producto del impacto.

Carabineros inició investigación

Desde Carabineros indicaron que el chofer de la patrulla -un cabo segundo de la subcomisaría de Mostazal- mantenía sus papeles al día y registró 0,0 gramos de alcohol en la sangre en el alcotest practicado tras el hecho.

Respecto a la situación, el capitán de la Segunda Comisaría de Graneros, Daniel Basualdo, indicó que la institución ya inició una investigación interna para clarificar el hecho

"Carabineros de Chile lamenta profundamente este hecho, se dispuso una investigación administrativa para esclarecer los hechos de este procedimiento. Carabineros está en contacto con la señora para apoyarla y brindarle todo el apoyo que necesite", comentó.|

Esmeralda Ruz y el carabinero involucrado en el hecho, fueron citados para noviembre próximo ante el Juzgado de Policía Local de Mostazal, quien quedó a cargo del caso.