"Abrimos o quebramos": La campaña que inició el rubro gastronómico de Iquique

"Abrimos o quebramos", así de categórico es el nombre de la campaña que inició el rubro gastronómico de Iquique con el fin de visibilizar el complejo escenario económico que viven a causa de la emergencia sanitaria.

Quien lleva adelante esta iniciativa es la Asociación Gastronómica de Tarapacá (AGATA), la cual reúne a 31 socios y cuyo presidente, Mario González, si bien señala que no es un ultimátum, es la realidad que afecta a la gran mayoría del rubro.

"Esto no es un ultimátum, es la realidad del gremio, es decir: 'oye, no damos más, por favor ayúdennos porque no damos más'", sostuvo el también dueño del reconocido restaurant La Caleta de Mario de la ciudad.

"Si no hay una ayuda económica para nosotros, permítannos trabajar. Ningún apoyo del gobierno, solo los proyectos corfo pero solamente ha sido beneficiado un 15 por ciento de nuestros asociados y el resto hemos estado con créditos Covid que vamos a tener que empezar a pagar ahora", agregó González.

Aún en Fase 2

A esto se suma que la ciudad de Iquique es -prácticamente- la única comuna del norte de Chile en etapa de Transición, razón por la cual pubs y restaurantes no han podido abrir sus puertas al público.

Frente al estancamiento de la comuna en Fase 2 el alcalde de la ciudad, Mauricio Soria, ha sido enfático en responsabilizar al Gobierno. Señala que Iquique no puede pasar a Preparación por un problema en la trazabilidad con los extranjeros -en su mayoría venezolanos- que están de paso por la capital regional.

"Por qué Iquique no pasa de fase porque tenemos un problema en la trazabilidad, pero no porque no estamos generando la trazabilidad necesaria, es porque se están generando exámenes y las personas después no se encuentran porque no viven en la ciudad, entonces obviamente nuestra trazabilidad es baja porque no encontramos a las personas porque no viven acá. A una parte de estas personas se les está dando el trato humanitario como corresponde, pero otras personas no son reconocidas por los equipos de Gobierno y están transitando enfermos por Chile, porque nos ha pasado que hay personas que se les hace PCR, no se encuentran y después aparecen en otra región del país. Eso da cuenta que el Estado tiene que poner mucho más ojo si quiere controlar esta pandemia", declaró Soria.

En su paso por la ciudad, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, se refirió a la extensa transición de la capital regional y expresó que "a los iquiqueños les pido un esfuerzo más, cuidémonos, usemos mascarillas, mantengamos distanciamiento social, esas medidas han resultado efectivas en otras comunas, por tanto, es muy importante que si hacemos un poquito más podemos como Alto Hospicio salir de la Fase 2, pasar a Fase 3, pero pasar a Fase 3 significa también el compromiso de mantenerse con cifras bajas y estables en el tiempo".

Reactivar la industria

Desde Sernatur su directora, Bárbara Rojas, manifestó que, a pesar de que han acompañado a los empresarios durante todo este tiempo, las necesidades siguen siendo muchas. Sin embargo, hizo un llamado a la comunidad con el fin de que Iquique pueda pasar a la etapa de Transición en los próximos días.

"Entemos que hoy hay un bien superior que tene que ver con la salud publica y sabemos que es difícil que para ellos puedan entenderlo porque está en juego sus emprendimientos, sus negocios de toda la vida, pero esto está en función del plan Paso a Paso, en función de la cantidad de contagios que tiene la Región de Tarapacá, por lo tanto, esperamos -obviamente- que podamos avanzar a una próxima etapa lo que ayudaría a dinamizar un poco más nuestra economía y reactivar de a poco la industria turística", finalizó.