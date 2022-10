Aunque los primeros casos se conocieron en julio y causaron impacto público y reacción de las autoridades, las llamadas extorsivas de supuestos miembros del Tren de Aragua continúan. La Fiscalía y la PDI de Tarapacá están investigando un conjunto de telefonazos y mensajes de audio recibidos por comerciantes de la Región, que han sembrado el pánico entre quienes se dedican a dicho rubro. "Se han dirigido dos personas a contratar a dos hombres de mi organización para que apliquemos un sicariato en contra tuya y que le lancemos una granada al restaurante. Yo ya autoricé al personal que tengo cerca del restaurante a que me le lance una granada, para que vea (usted) que cuando la mafia llama es para solucionar un problema", dice el mensaje que recibió un locatario de Iquique por parte de un sujeto que alega ser jefe de la organización criminal venezolana en la zona, y que exige dinero a cambio de no realizar el atentado encargado: "El problema lo tienes tú, no yo", advierte, amenazante, el delincuente.

