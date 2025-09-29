Síguenos:
País | Región de Valparaíso

Al menos cuatro viviendas destruidas deja incendio en Viña del Mar

Publicado:
Cooperativa.cl
Al menos cuatro viviendas han resultado destruidas producto de un violento incendio registrado durante la tarde de este lunes en la comuna de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

El siniestro afecta a viviendas ubicadas en la calle Rogelio Astudillo, en el sector Forestal Alto.

Cerca de 20 carros de Bomberos han llegado hasta el lugar, donde se han reportado problemas con el suministro de agua.

