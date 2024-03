Alcaldesa de San Antonio cuestionó desalojo de megatoma y planteó regularización

La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana (independiente), declaró que "los problemas sociales no se abordan con desalojos", en referencia a la megatoma de la comuna, asegurando que la generación de barrios y el crecimiento de la ciudad "está dentro de los límites como para poder desarrollar ahí un proyecto importante".

La Corte Suprema confirmó en los últimos días el desalojo de los terrenos tomados en el cerro La Virgen, dando un plazo para este fin de seis meses. Desde el Gobierno, en tanto, se abrieron a la posibilidad de la compra del predio, según consignó esta jornada El Mercurio.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la jefa comunal indicó que el Estado tiene "todas las facultades para poder comprar, como para poder expropiar o ejercer otros mecanismos". En este contexto, aseguró que, pese a que esta toma no está urbanizada, "sí tiene una especie de ordenamiento que lo hace menos caótico que otros campamentos; tiene bastante bien determinadas sus vías de acceso, ha logrado llegar a acuerdo con la empresa que suministra electricidad".

Por lo anterior, matizó con que para "generar otro espacio, habría que comprar otro terreno para generar y proyectar una solución habitacional en paralelo", por lo que la idea más factible es que "ese sea el lugar donde eventualmente se pueda generar y aplicar una política de vivienda vinculada a quienes habitan ahí".

"Las condiciones del terreno son bastante adecuadas, es un terreno que estaba destinado a vivienda, de hecho por eso estaba en manos de una inmobiliaria, es una zona residencial y está bastante cercana a otras zonas residenciales, por lo tanto la generación de barrios y el crecimiento de la ciudad está dentro de los límites como para poder desarrollar ahí un proyecto importante y bastante interesante", añadió.

En esta línea, recalcó que "no puede haber un abuso de parte de quien es propietario del suelo, que obviamente tiene todo el derecho a venderlo o exigir un justo precio por el uso del suelo, pero un justo precio", criticando que "los propietarios no pueden aumentar el valor asumiendo que también el Estado tiene una necesidad de compra. Y ahí ya excede las facultades que tienen los gobiernos o las administraciones locales".

En relación a la decisión del máximo tribunal, Lizana declaró que "las sentencias están hechas para ser cumplidas, no me corresponde a mí decir que bajo ningún respecto que no se debe cumplir. Sin perjuicio de lo anterior, también hay un plazo pensando y atendiendo a la necesidad de ver qué políticas se pueden ejercer en este periodo para efectos de superar esta crisis".

Finalmente, la alcaldesa subrayó que "los problemas sociales no se abordan con desalojos, se abordan con catastros, con análisis y con determinación de políticas públicas", ya que esta situación derivó de la "crisis de las políticas de vivienda que no supieron dar respuesta a la necesidad de habitación de muchísimas familias".