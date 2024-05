Comandante de Bomberos Viña del Mar por megaincendio: "Nunca llegó Conaf ni Senapred"

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Patricio Brito, aseguró ante la Comisión Investigadora del Megaincendio que lleva a cabo la Cámara de Diputados, que durante la emergencia no mantuvo ningún tipo de contacto con Senapred ni Conaf.

En la sesión, el líder operativo de Bomberos Viña del Mar fue enfático en reprochar la ausencia de ambos organismos en la citada comuna y además criticó fuertemente los Cogrid convocados por la autoridad de Gobierno lamentando que citan a determinada hora y la reunión comienza hasta con dos horas de retraso generando una pérdida de tiempo.

Asimismo, Brito manifestó que –a su parecer- a dicha reunión, donde se analiza la emergencia y cómo proceder, asisten servicios públicos que no necesariamente tienen competencia en una situación como la ocurrida.

"En ningún momento se acercaron a mí, de hecho, cuando fui invitado a participar tampoco se acercaron a mí y no participé del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) porque me aburrí de esperar tanto, sabiendo que teníamos una emergencia y catástrofe en Viña del Mar" fue parte de lo que el comandante Brito manifestó en la sesión.

Una vez finalizada la sesión, Brito sostuvo que el día de la emergencia en Viña del Mar "estuvimos trabajando solamente los bomberos, nunca vi, nunca llegó Conaf ni Senapred tuvo comunicación con nosotros. El día tres me acerqué yo a Conaf para conversar con ellos para que viéramos el avance del fuego y un poco de coordinación, pero la verdad es que no tuvimos muy buena respuesta".

"Yo tuve 0 comunicación con Senapred, no sé los otros cuerpos de Bomberos. Pero, entre cuerpos de Bomberos, los comandantes nos íbamos comunicando", indicó Britdo, describiendo que "fue un trabajo arduo, cerca de dos mil bomberos, 80 cuerpos de Bomberos trabajando arduamente día y noche para salvar vidas".

"Hicimos como Bomberos todo lo posible, lamentablemente no pudimos hacer más, pero ocupamos todos los recursos", expuso el representante de Bomberos Viña del Mar, cuerpo que en los días que duró el fuego aseguró gastar casi 300 millones de pesos equivalentes a daños en sus materiales, pérdida de un carro y alimentación para todos los bomberos que llegaron de otros puntos del país a apoyar.

Al respecto, el miembro de la Comisión, diputado Hotuiti Teao, sostuvo que "Bomberos de Viña del Mar se entera (del incendio hacia la comuna) por dos llamados desde la ruta Las Palmas logrando reaccionar y, a su vez, Bomberos de Quilpué se entera por Bomberos de Viña del Mar de las llamas. Es inaceptable que los organismos a cargo de la emergencia no hayan operado en algo tan básico como dar aviso a quienes combaten el incendio".

Salida de ministra Vallejo como ministra de enlace

En otra arista, pero también vinculada al Megaincendio, los diputados de oposición criticaron la nula información desde el gobierno en relación a que nunca se comunicó cuándo la ministra Camila Vallejo dejó de ser el enlace con Viña del Mar.

De esta manera, el diputado RN Andrés Celis, indicó que "oficié al Gobierno y también envié una carta al presidente para conocer cuál es el balance de la gestión de la ministra Vallejo como enlace, qué labores realizó y con qué resultados concretos, porque no puede ser que deje de realizar funciones sin dar cuenta de lo que ejecutó, que a mi parecer fue muy poco pues lamentablemente los miles de damnificados no han recibido de manera eficiente y urgente las distintas ayudas dirigidas a estas familias".

Celis agregó que "que la ministra Vallejo venía con una pretensión política que fue reemplazada por la de Karol Cariola que hoy día está desplegada como candidata a senadora. Lamento que la ministra Vallejo haya venido a perder el tiempo aquí porque son recursos que se gastan de mala manera y que pudieron ser aprovechados de mejor forma".

El diputado Teao, en tanto, señaló que "nadie tenía idea de que (Vallejo) ya no estaba a cargo del enlace y que hace un mes lo había dejado. Nosotros somos integrantes de la comisión investigadora y no teníamos idea. Cuando escuchamos a la ministra Toro, al ministro Montes en el Senado, cuando les preguntan cuántas personas están viviendo en carpas y no tienen idea, todo eso muestra la falta de coordinación ante esta emergencia".