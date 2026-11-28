Martín de los Santos Lehmann, imputado por la brutal golpiza contra el conserje Guillermo Oyarzún Oyarzo en Vitacura en mayo de 2025, salió este viernes del centro penitenciario Santiago 1, tras pagar la fianza de 20 millones de pesos fijada por el Cuarto Juzgado de Garantía para revocar su prisión preventiva.

El sospechoso, extraditado desde Brasil a Chile en septiembre tras huir del país, quedó ahora sujeto a arresto domiciliario total —en la vivienda de su madre— y arraigo nacional de cara al juicio oral, previsto para marzo de 2027.

La excarcelación de De los Santos generó molestia en la familia de Oyarzún, mientras que la Fiscalía anunció que apelará para intentar revertirla.

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