La PDI desarticuló una banda narco en Viña del Mar (Región de Valparaíso) acusada de ejercer control territorial e intimidar a vecinos con armas de fuego.

En el operativo, cinco sujetos fueron aprehendidos, siendo acusados de cometer tráfico de drogas en el sector de Villa Independencia.

Del procedimiento, "se incautaron 235,6 gramos de cannabis sativa, 14,29 gramos de clorhidrato de cocaína, 43,5 gramos de cocaína base, 1.112.000 pesos en dinero en efectivo, munición de distintos calibres y un vehículo particular", dijo el jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Viña del Mar, el subprefecto PDI Pablo Hernández.