Crimen en Caleta Portales: Sospecha inicial sobre lobos marinos fue descartada

Una mujer adulta falleció la tarde de este viernes tras ser rescatada desde el mar en Caleta Portales, en la ciudad de Valparaíso, con al menos siete estocadas en el pecho y el cuello.

Pese a que los primeros testigos atribuyeron su estado al ataque de lobos marinos presentes en el muelle, el Ministerio Público descartó la acción animal y abrió una investigación por homicidio, al confirmar que la víctima fue agredida por terceros con un arma blanca antes de precipitarse a las aguas.

Según la información policial, el hallazgo se produjo alrededor de las 16.00 horas, momento en que pescadores y civiles divisaron a la mujer flotando junto a una mancha de sangre, acudiendo en su auxilio y lograron sacarla a la orilla junto a personal de la autoridad marítima.

Tras prestarle los primeros auxilios, fue trasladada de urgencia hasta el Hospital "Carlos Van Buren", donde se constató su deceso debido a la gravedad de sus lesiones.

La Brigada de Homicidios de la PDI pericia registros audiovisuales donde se detectó un "punto ciego" para ubicar a los presuntos autores. (FOTO: ATON)

Fiscalía descarta ataque de fauna marina

Aunque las versiones preliminares levantadas por transeúntes apuntaban a mordeduras de lobos marinos que merodeaban el muelle, el reconocimiento pericial del cadáver desestimó dicha teoría.

"En un análisis preliminar, se logró acreditar que mantiene al menos siete heridas, tres en el pecho y cuatro en el cuello, limpias, simétricas, de un diámetro similar. Por lo tanto, sospechamos que hubo participación de una tercera persona que, con un arma cortopunzante, le habría provocado las heridas que resultaron ser fatales", detalló el fiscal Germán Klug.

Tras la confirmación del hecho, el persecutor instruyó el trabajo en el sitio del suceso a detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso, quienes quedaron a cargo de empadronar testigos presenciales y recopilar cámaras de seguridad del sector.

De acuerdo con el fiscal Klug, las grabaciones revelan un "punto ciego" de aproximadamente siete metros, espacio no cubierto en el que se presume que los agresores pudieron perpetrar el ataque antes de que la mujer cayera al mar.

La investigación continúa en desarrollo para identificar tanto a la víctima como a los responsables del crimen.