Denuncian que asesina de Nibaldo Villegas recibe beneficios estatales pese a estar en prisión

Edson Villegas, hermano de Nibaldo Villegas, profesor que en 2018 fue asesinado en Villa Alemana, denunció este viernes que Johanna Hernández Vicuña, ex esposa de la víctima e imputada por el delito, recibe beneficios económicos por parte del Estado pese a estar en prisión.

"No es tanto por el tema que el dinero llegara allá (donde la imputada) y que no nos tocará a nosotros, voy por el tema de la situación... Para nosotros fue una burla", acusó Edson, quien detalló que los IFE en meses pasados no han llegado a los hijos de su hermano po esta situación.

"Estamos muy molestos por eso, una vez más nos vemos afectados por esta mujer criminal, que hace y deshace a pesar de estar presa", lamentó el familiar de Nibaldo.

La información fue confirmada por el diario La Estrella de Valparaíso, quien aseguró que "entre julio de 2020 hasta el pasado 8 de junio la autora del crimen ha recibido en total 1.305.000 pesos en bonos. Todo esto gracias al Registro Social de Hogares, donde ella figura como titular".

Sobre esta situación, la diputada Carolina Marzán (PPD) comentó que se puso en contacto con la familia de Nibaldo y con el Ministerio de Desarrollo Social para que se comprometan a la rectificación de la asignación de recursos a partir de julio.

Esta situación se suma a la indignación que causó el mes pasado en redes sociales un perfil de Facebook que correspondería a esta mujer imputada, pese a estar en la cárcel por este delito.

La cuenta está a nombre de Del Carmen Johanna Vicuña y su foto de perfil ya ha sido compartida cientos de veces por usuarios que suman comentarios de enojo y rabia debido a que la mujer se encuentra privada de libertad.