Gobierno ante protestas por la sequía en Petorca: Es poco menos que un ataque terrorista

Ante la protesta por los efectos de la sequía que esta tarde interrumpió el tránsito vehicular en la ruta E-35 de la provincia de Petorca, la gobernadora María Paz Santelices calificó los hechos como de "agresividad, terrorismo, vandalismo".

La jefa provincial sostuvo que "es muy peligroso, están tirando piedras, están incendiando, están quemando ruedas".

Agregó que "entonces es súper inconsecuente cómo se están manifestando por el agua, están ocupando fuego, siendo que el fuego se apaga con el agua, es súper irresponsable".

Asimismo, Santelices calificó a los manifestantes como "subversivos" y afirmó que "es un ataque terrorista poco menos, porque llegar a este extremo no es la forma y como Gobierno no estamos dispuestos a aguantar y a poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía. De esta forma no vamos a dialogar y vamos a tener mano dura".

Por estos incidentes, se reportan al menos dos personas detenidas.

El diputado Diego Ibáñez (CS) -quien se ha involucrado en varias causas ambientalistas- sostuvo que con las mesas de trabajo propuestas por el Gobierno "no se ha solucionado nada".

"Hay un robo indiscriminado, se están levantando mesas de trabajo pero las comunidades aún no ven soluciones concretas. Se siguen muriendo los animales, se están secando hectáreas. Esta demanda cobra más sentido que nunca: la derogación del Código de Aguas", dijo el parlamentario.