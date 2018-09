Se levanta la alerta amarilla para Quintero y Puchuncaví

Tras una nueva reunión del Comité Operativo de Emergencia, el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, anunció la cancelación de la alerta amarilla que regía sobre las comunas de Quintero y Puchuncaví, afectadas por episodios críticos de contaminación e intoxicaciones de cientos de personas durante las últimas semanas.

"Queremos informar que hoy se ha acordado levantar la alerta amarilla, después de una semana en que no se han observado niveles de contaminación atmosférica en ambas comunas, y ha habido una cantidad importante de días –más de cuatro días- en que no ha habido ninguna consulta médica en virtud de esta situación", dijo el intendente.

ATENCIÓN: COE levantó Alerta Amarilla en Quintero y Puchuncaví y con ello, el retorno a clases se fijó para el próximo lunes 24 en esas comunas. Además, hecho inédito en la zona, mañana ingresa a Contraloría, DS que restringe emisiones a empresas. Ver:https://t.co/SEsJ0vvGtO pic.twitter.com/Wsk2xTpHU8 — Intendencia Valpo (@IntendenciaV) 20 de septiembre de 2018

"Ya llevamos más de una semana sin ningún evento contaminante y sin ninguna persona que consulte síntomas de intoxicación, como pasó en los eventos del 21 y 23 de agosto y 4 de septiembre. En estas Fiestas Patrias, en los últimos días, no hubo ningún caso así", resaltó.

De este modo, "a partir del próximo lunes 24 los estudiantes de Quintero y Puchuncaví podrán retornar a clases en todos los establecimientos, que este fin de semana terminarán las tareas de limpieza especializada en cada uno de ellos, que están muy avanzadas", señaló Martínez.

Restricción obligatoria de faenas contaminantes

"Adicionalmente, y como medida preventiva y provisoria, mientras entra en vigencia el nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica de la Zona de Quintero y Puchuncaví, mañana viernes 21 de septiembre, el ministro de Salud (Emilio Santelices) en conjunto con la ministra del Medio Ambiente (Carolina Schmidt) ingresarán a la Contraloría General de la República, para la toma de razón, un decreto supremo que otorga facultades extraordinarias al Ministerio de Salud para restringir, de manera obligatoria, las actividades contaminantes en las empresas de la zona cuando las condiciones de ventilación sean adversas", anunció.

🇨🇱Compartimos enlace de punto de prensa después de reunión de COE regional en Puchuncaví ➡️ https://t.co/SumLBSnCa5

🔴 Queremos un antes y un después para las comunas de Quintero y Puchuncaví. pic.twitter.com/rnusDu48YN — Jorge Martínez Durán (@jmartinezvalpo) 20 de septiembre de 2018

La autoridad regional afirmó que "esta medida inédita entrega garantías a la población de que, mientras entre en vigencia el Plan de Descontaminación, las empresas de la zona estarán impedidas de realizar determinadas actividades emisoras todos los días y noches en que se presenten malas condiciones de ventilación, asegurando así la calidad del aire para la población".

"Esta medida es provisoria, pero va a durar hasta que se dicte el nuevo Plan de Descontaminación, que esperamos esté listo a más tardar el 31 de diciembre del presente año", indicó el intendente.

🔵#MMAInforma Frente a nuevo varamiento de carbón en Ventanas, hemos solicitado la inmediata reactivación de la Mesa del Carbón mientras se espera el resultado de la apelación de la empresa señalada por la investigación de la Gobernación Marítima de Valparaíso. — Min. Medio Ambiente (@MMAChile) 20 de septiembre de 2018

Por último, "hemos resuelto activar inmediatamente –que hace mucho tiempo dejó de funcionar- la mesa técnica del carbón para las comunas de Quintero y Puchuncaví, con participación de actores públicos y los alcaldes", sostuvo.

"No queremos ninguna persona contaminada más"

El intendente destacó que, tras la crisis de fines de agosto, en pocas semanas se han logrado "avances históricos".

"No nos vamos a mover del territorio, vamos a seguir fiscalizando a las empresas. Sigue el hospital de campaña en el territorio y nosotros en reuniones permanentes, porque no queremos ninguna persona contaminada más (...) este proceso no va a terminar mañana, tiene muchas etapas, pero nos comprometimos a superar el problema", sentenció.

La última vez que se levantó la alerta amarilla el pasado 1 de septiembre, se registraron nuevos casos de contaminación, por lo que se adoptaron nuevos sistemas de limpieza en las escuelas y se decidió modificar el plan que tienen los colegios por lo que el Ministerio de Educación dispuso de recursos para que los establecimientos puedan conseguir purificadores de aire y se habiliten zonas de seguridad.

Alcalde pidió compromiso del Ejecutivo

El alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, planteó que "nosotros hicimos hincapié y también lo hicimos con la alcaldesa de Puchuncaví, pues estamos trabajando en conjunto, es que independiente de que se baje la alerta amarilla, nosotros le hemos pedido que (se cumpla) todo lo que el Presidente se comprometió en la venida a Quintero".

Además, la autoridad comunal pidió "que este puesto médico avanzado siga hasta cuando sea necesario. Lo que hemos pedido es que no porque se levante la alerta amarilla esto no siga, hemos pedido que los fiscalizadores de la Intendencia sigan en el territorio como están hoy día y no como estaban antes".