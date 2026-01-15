Viña del Mar: Ambulantes atacaron a carabineros y marinos con fuegos artificiales

Cuatro personas resultaron detenidas en medio de un operativo de fiscalización de comercio ambulante que terminó con incidentes durante la noche de este miércoles en el sector del Muelle Vergara, en la comuna de Viña del Mar.

Los sujetos atacaron con diversos artículos, incluyendo fuegos artificiales, a personal de la Armada, Carabineros y seguridad municipal, según relató el capitán de Puerto Jacob Silva.

"El operativo permitió la detención de cuatro personas, el desalojo de carpas y construcciones ilegales, la incautación de gran cantidad de alcohol y un arma blanca", valoró.

El concejal Carlos Williams adelantó que "para evitar definitivamente que sigan ocurriendo hechos de esta naturaleza, que la gente que habitualmente está haciendo compras en el comercio informal no lo haga. Es por eso que el municipio de Viña del Mar, a través del concejo, ha aprobado un artículo en la ordenanza de nuestra ciudad, que sancionará a los compradores, al igual que todos quienes faciliten el ejercicio del comercio ilegal en la vía pública".