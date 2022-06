La ministra de Salud, María Begoña Yarza, evitó disculparse explícitamente con el Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso, cuyos médicos y funcionarios anunciaron ayer un paro hasta que la autoridad realice un "acto reparatorio público" por la denuncia de "tortura" en tratamientos electroconvulsivo, que la autoridad luego rectificó al reconocer que las acusaciones eran "improcedentes". No obstante, en Una Nueva Mañana de Cooperativa expresó que "este Ministerio confía en ellos, son trabajadores que han dado lo mejor de sí; no son torturadores". Puntualizó que "la denuncia que hice fue de hechos, pero no acusando a ningún trabajador", recalcando que ella como ministra tenía la responsabilidad de llevar los antecedentes al Ministerio Público. "Pero después me reuní con los trabajadores y me hicieron ver la precariedad con la que están trabajando. Y mi compromiso con ellos y el resto de la red de salud mental de Valparaíso es cómo fortalecerla", remarcó. De todos modos, la denuncia ya no puede ser retirada: "El error estuvo en poner un articulado que dio la sensación de una acusación personal", aclaró, apuntando que la Fiscalía va a investigar.

