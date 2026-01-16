"Broma" de cumpleaños en Concepción se escapó de las manos

El Gobierno confirmó que evalúa presentar una querella criminal luego de que una denuncia por un presunto secuestro en Concepción resultara ser una "broma" organizada con motivo de un cumpleaños.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas de este jueves en el sector de calle Rengo con Ejército, donde vecinos alertaron a carabineros tras observar cómo un grupo de personas subía a la fuerza a un hombre, conserje de un edificio del sector, a un vehículo.

Ante la gravedad de los antecedentes entregados, la Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, activándose un amplio despliegue policial que se extendió durante toda la noche.

Tras diversas diligencias, cerca de las 04:00 de la madrugada, la policía logró establecer que no existía un delito, ya que se trataba de una acción coordinada por amigos del afectado para llevarlo a celebrar su cumpleaños.

Desde el gobierno lamentaron el uso de recursos policiales y judiciales, advirtiendo sobre la alarma pública generada por este tipo de situaciones.

Los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá evaluar eventuales responsabilidades y sanciones legales por la distracción de recursos de emergencia.