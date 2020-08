Un amago de incendio se registró en horas de la tarde de este martes en el hospital de Los Ángeles, emergencia que fue controlada por Bomberos pero obligó a reubicar pacientes de algunos sectores del recinto asistencial.

El director del Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz, Brian Romero, explicó que la situación se originó "en un sector de las residencias médicas de la unidad de emergencias (urgencias)", destinadas al descanso de los médicos, "sector alejado de las áreas de atención clínica".

La información preliminar, precisó, es que ocurrió en "una habitación que estaba desocupada y efectivamente el personal nuestro fueron los primeros en llegar al lugar y generar la contención del fuego".

Subrayó que no hubo lesionados ni tampoco "ninguna situación que afectara mayormente la atención", no obstante, "por el humo que se produjo en el sector (...) se reubicaron algunos pacientes para que no fueran afectados por el humo y para no entorpecer la acción de Bomberos".

Los bomberos permanecen en el lugar investigando las causas de la emergencia y "haciendo las tareas de limpieza y aireación de la unidad", que permitan retomar la normalidad de las atenciones en dicha unidad del hospital.