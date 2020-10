La Municipalidad de Talcahuano interpuso una querella contra quienes resulten responsables de la matanza de 12 gatos, en un episodio ocurrido hace dos semanas en el sector Las Higueras de la comuna puerto.

Todos los felinos eran propiedad de Elsa Hidalgo, una adulta mayor de 84 años: "Se fueron perdiendo los gatos y los demás aparecieron muertos con las patitas para arriba hace una semana", cuenta la afectada.

"Me quedaron cuatro ahora no más... Fue mucha la maldad... Yo he llorado, porque son animalitos, creación de Dios", reveló doña Elsa, que asegura haber recibido -previo a la masacre- amenazas de un vecino.

El alcalde Henry Campos empatizó con la adulta mayor: "La vecina de 84 años tenía en su domicilio animales, gatos que tanto amaba; 12 de ellos fueron muertos producto de -se cree- un envenenamiento, lo que es parte de la investigación".

"Hemos presentado una querella, como Municipalidad, porque nos ampara el Código Penal en la protección y tenencia responsable de las mascotas, y aquí hubo un maltrato y muerte de 12 gatos... Lamentamos que haya ocurrido: a una vecina le han quitado parte de su felicidad", dijo el jefe comunal.