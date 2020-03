En Laja combaten con ingenio la falta de alcohol gel para la comunidad. Así, el municipio instaló estaques móviles de agua potable y dispensadores de jabón en la vía pública para que la gente se lave las manos apenas lo requiera.

Durante el primer día se instalaron nueve dispositivos. Sin embargo, la demanda creció y actualmente son 15 los estanques disponibles en esta comuna del Biobío.

El alcalde Vladimir Fica detalló que en la localidad "no hay alcohol gel, no hay guantes, no hay nada". Por lo anterior, tomaron el ejemplo de lo que a diario se vive en los campos.

"Eso lo aplicamos en la comuna: es tan simple comprar un lavamanos con un dispensador de agua y jabón para que la gente se pueda lavar las manos. Lo pusimos portátil en todos los sectores; estamos en estado de emergencia, aquí la creatividad es lo más importante y que vaya en beneficio de la gente", añadió Fica.

Laja, comuna de la Provincia del Biobío, fue la primera en la región en tener un caso confirmado por coronavirus.