Aunque el Parque Nacional Laguna del Laja está cerrado hace una semana producto de las intensas nevazones, la Conaf pidió alejarse del lugar a aquellas personas que siguen intentando ingresar.

"A pesar de todas las recomendaciones que hemos realizado a los vecinos, nos encontramos con esta situación: tacos de cerca de tres kilómetros en el acceso al parque, por lo tanto, hacemos un llamado reiterado y urgente a la comunidad de no venir al Parque Nacional", emplazó el director regional de esa repartición, Rodrigo Jara.

La autoridad reafirmó que éste "se encuentra cerrado: no se acerquen, no lo visiten hasta que nosotros informemos que se encuentra abierto".

Mientras algunos ponen en riesgo su integridad física para entrar al parque, las máquinas de Vialidad continúan trabajando para poder limpiar la nieve de los caminos aledaños.

Pese a estar cerrado y llamado a no ir, familias llegan en masa al Parque Nacional Laguna del Laja. CONAF refuerza el llamado a que la gente no asista ya que no es seguro por la gran cantidad de nieve caída @Cooperativa pic.twitter.com/35V6SgYTcY