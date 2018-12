Cañete: Encapuchados quemaron camión de áridos en sector de Antiquina

Un nuevo ataque incendiario a un camión de una empresa de áridos se registró mientras circulaba por la Ruta P70, que une Cañete y Tirúa, a la altura de la localidad de Antiquina, en la Región del Biobío.

Según los primeros antecedentes, un grupo de encapuchados con armas largas intimidó al conductor, luego lo bajaron y procedieron a prender fuego a la máquina.

Al lugar se dirige personal de fuerzas especiales de Carabineros, dado que en otros puntos de la Ruta P70 se han registrado derribamiento de árboles, por lo que el tránsito por esa vía se mantiene suspendido.

El conductor afectado, Jorge Silva, relató a Cooperativa cómo ocurrió el incidente.

"Me pararon y me dijeron que atravesara el camión y que me bajara. Le dije (a uno de los sujetos) que me dejara sacar los documentos y me dijo que no y justo abrí las piernas pa bajarme y pega el tiro en todo el asiento, si no me caga, me corta la pata", dijo el hombre.

También se encontró un panfleto que le declara la guerra al Plan Araucanía, así como también la salida de Chadwick, pide la liberaciónde Jones Huala y alude a Camilo Catrillanca.

El panfleto hallado en el sector del ataque. (Foto: ATON)