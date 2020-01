Cinco camiones fueron quemados en diversos ataques simultáneos en Cañete

Varios camiones fueron quemados en una serie de ataques incendiarios simultáneos en la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco.

En total fueron cinco camiones quemados en distintos puntos: Dos en el Centro de Cañete, en el sector de Huentelolén; dos en Contulmo, en el sector de Chan-Chan; y Uno en Tirúa, en el sector de Curaquidico.

La gobernadora de Arauco, María Bélgica Tripailaf, aseguró que los responsables de estos ataques fueron descolgados de una marcha no autorizada que se realizó en Cañete en esta jornada.

"Dentro de esta marcha habían unos sujetos encapuchados que se dispersaron por la ciudad provocando entre ellos una quema de un camión y además los daños a las oficinas de Conaf. Simultáneamente, en la ruta que une Cañete con Contulmo se produjo la quema de dos camiones y posteriormente en el sector de la ruta que une Cañete con Tirúa dos camiones más", afirmó.

La autoridad remarcó que "condenamos enérgicamente esta situación, ya que lo único que hace es producir daños y problemas a las personas que trabajan honestamente en la misma comuna".

"Haremos todo el esfuerzo para dar con los responsbales de estos actos que, lamentablemente, en la comuna de Cañete terminan siempre con desórdenes", concluyó Tripailaf.

En total son 5 camiones quemados en distintos puntos de Cañete 2 (Centro-Huentelolén), Contulmo 2 (Chan-Chan) y Tirúa 1 (Curaquidico). 3 forestales, 1 mixer y 1 tolva. @Cooperativa pic.twitter.com/iclNZ7blc1 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 21, 2020

AHORA: Gobernadora de Arauco, María Bélgica Tripailaf, confirma que descolgados de una marcha convocada por redes sociales en Cañete estarían tras la quema de 5 camiones en distintos puntos del cono sur de la Provincia de Arauco. @Cooperativa pic.twitter.com/0DiHoZFvGE — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 21, 2020

René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG de Chile (Acoforag), señaló que "es una lamentable noticia: atacar el sector forestal es gratis, cualquiera lo puede hacer. Hoy había una protesta ciudadana en Cañete, y no encontraron mejor forma de protestar que quemar camiones de contratistas forestales y de empresarios"

"No hay control de nada, el desorden es total, no tenemos repuesta de nadie", lamentó Muñoz, asegurando que "esta cuestión se tiene que detener, no es posible que siga ocurriendo: todos miran con absoluta paciencia lo que ocurre mientras se destruye el sector forestal. Lo que encontramos inconcebible".

"En este país, hoy día, no está funcionando nada", sentenció.

La maquinaria afectada se trata de tres camiones forestales, un mixer (camión de cemento) y un camión con tolva.