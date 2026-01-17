Diputada exigió "tolerancia cero" tras nueva vandalización de estatua de Condorito en Concepción

Una nueva ola de indignación generó la séptima vandalización de la icónica estatua de Condorito, ubicada en el centro de Concepción, la cual apareció -hace pocos días- con graves rayados en su estructura. Ante la recurrencia de estos hechos, la diputada Marlene Pérez (UDI) exigió "tolerancia cero" por estos hechos y un cambio de estrategia por parte de la administración municipal local.

"No podemos seguir permitiendo que el centro de Concepción sea tierra de nadie para los vándalos. Es hora de que el alcalde replique la medida de Puerto Montt, donde la consigna es clara: 'El que raya, paga'. La cultura del descuido y el respeto por el espacio de todos debe cambiar. Si no hay sanciones reales y tecnología aplicada a la vigilancia, seguiremos limpiando la estatua de Condorito una y otra vez sin solución. Necesitamos voluntad política para decir basta", sostuvo la parlamentaria.

Pérez también manifestó su total respaldo a la iniciativa legal liderada por el diputado Mauro González (RN), la cual busca endurecer las penas y asegurar que el daño al patrimonio no termine simplemente en una amonestación verbal.