Dos camiones fueron quemados en ataque incendiario en Biobío

Pasadas las 17:00 horas de este jueves se produjo un nuevo ataque incendiario contra camiones en la Región del Biobío.

En esta oportunidad el atentado afectó a dos vehículos pesados en la curva El Circo de la ruta P-60-R, que une las comunas de Cañete y Contulmo.

Pablo Campos, conductor de uno de los camiones incendiados relató que "fui interceptado por cuatro encapuchados. Me bajaron del camión disparando y de forma violenta me hicieron correr para después quemar el camión. Uno portaba dos armas, una tipo fusil y una pistola. Los otros llevaban fusiles. No hubo diálogo, solamente violencia: me trataron de la peor forma".

La víctima además lamentó que "es probable que quede sin trabajo. Tengo cuatro hijos estudiando y esto me afecta en la parte monetaria".

Uno de los camiones afectados son de Transportes Moraga, la misma empresa que durante la madrugada sufrió la quema de otras máquinas en la comuna de Los Álamos.

La emergencia obligó a cortar el tránsito en ambos sentidos en la ruta mencionada.

Tras los dos atentados de esta jornada, Maria Bélgica Tripailaf, gobernadora de Arauco, expresó que "lamentamos profundamente este ataque que afecta a contratistas forestales, que no es un ataque a grandes empresas sino a pequeños empresarios que trabajan en el sector".

Armando Astudillo, dueño de la empresa Transportes Astudillo, propietaria de uno de los camiones quemados esta tarde, manifestó sus críticas a la forma en que se han enfrentado estas situaciones: "Es inaceptable. El Gobierno debería ponerse los pantalones como corresponde y amarrarse el cinturón como corresponde".

"Aquí nadie se hace responsable de lo que le está pasando a la gente en nuestras regiones. Es un desastre. Hay un equipo que vale 110 mil dólares convertido en nada", añadió el empresario.