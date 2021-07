Familias acusan que sus casas se inundan por filtraciones de cañerías en San Pedro de la Paz

Diversas filtraciones de agua por distintos sectores de las casas relativamente nuevas construidas por Inmobiliaria Pocuro en la Villa El Rosario de San Pedro de la Paz afectan a las familias que ahí viven, el hecho más grave ocurrió anoche en donde la dueña denunció que su casa quedó completamente destruida luego que las cañerías internas estallaran.

HILO| Vecinos de Villa El Rosario de San Pedro de la Paz denuncian que sus casas entregadas en 2016 poco a poco se destruyen a consecuencia del estallido de las cañerías internas de agua. Anoche una casa quedó completamente inundada. pic.twitter.com/5EZKcNMUcn — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) July 27, 2021

La afectada es Joana Quezada, quien dijo que "he tenido 11 fugas de agua y esta sería la 12. Mi casa quedó completamente destruida, estoy súper desilusionada por todo lo que está pasando, espero que Pocuro me pueda responder por mis cosas, por lo daños que tiene mi casa que es impresionante".

"Tuve que ir a dejar a mis hijos encargados, uno de dos y otro de cinco años, porque claramente ellos no pueden estar acá en una casa completamente destruida", añadió.

Otros afectados

Si bien no hay catrasto oficial, Cooperativa Regiones pudo recoger al menos siete testimonios con el problema similar.

Nidia Urrea, vecina del lugar, contó que "yo he tenido tres fugas hasta la fecha. Vivo acá desde 2014 y las fallas las he tenido desde el 2018. En mayo de 2020 fue la siguiente y esa es la más terrible porque me significó una cuenta de agua por sobre los 600 mil pesos y la tercera se pudo detectar a tiempo".

Otra vecina, Tania Altamirano, expuso que "llevo 12 fugas en mi casa, han venido y las reparan cuando estabamos con garantía, pasado eso no responden. Acá somos más de 100 familias que no sabemos qué hacer. Esto es indigno y no sabemos qué hacer, la constructora compró ese material, construyó las casas, sabía que ese material estaba malo, demandó a la empresa a la cual le compró el material pero Pocuro siguió vendiendo las casas sabiendo que el material estaba malo".

Pocuro reconoce adquisición de materiales en mal estado

A través de un comunicado, la Inmobiliaria Pocuro explicó que el proyecto El Rosario cuenta con 1.630 casas entregadas en 39 etapas distintas, las que ya se encuentran habitadas.

"Un número acotado de viviendas del proyecto han sufrido filtraciones de agua potable por la mala calidad de un producto que nos vendió un ex proveedor y que instalamos, sin saber de sus defectos, en algunas casas", indica.

Añade que "nuestros clientes han sido atendidos, de acuerdo a lo establecido dentro del periodo legal de garantía, arreglando de manera óptima tanto la cañería como el muro o suelo que podría haber sido afectado. Adicionalmente, para dar una mejor atención, también nos hemos hecho cargo de las reparaciones una vez expirada la garantía legal de cinco años, la cual se ha extendido como muestra de la disposición a responder frente a nuestros clientes, analizando cada caso en particular".

Sobre el último episodio, destacó que "en el caso de la vecina afectada ayer, ya estamos en contacto con ella. Los vecinos de El Rosario cuentan con la posibilidad de acceder a nuestro departamento de postventa que está al servicio de nuestros clientes y, en todos los casos en que han manifestado algún reparo, hemos respondido con nuestro equipo, incluso más allá de lo que estipula la Ley General de Urbanismo y Construcciones".