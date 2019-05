Gendarmes juzgados por el parto engrillado de Lorenza Cayuhan fueron absueltos

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción absolvió este jueves a los tres gendarmes procesados por el parto engrillado al que fue sometida la comunera mapuche Lorenza Cayuhan el 14 octubre de 2016.

La Fiscalía imputaba a Christian Pino, Andrea Concha y Cristina Segundo el delito de vejaciones injustas, del que la Justicia no los consideró culpables.

AHORA: Juez de Garantía de Concepción, Johann León, absuelve de responsabilidad a los 3 gendarmes imputados por el parto engrillado de Lorenza Cayuhan. El veredicto es absolutorio. @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 16, 2019

El tribunal estimó que, a lo largo del mes que se extendió el juicio, el Ministerio Público y los querellantes no lograron acreditar el dolo eventual ni el dolo directo de los gendarmes.

El juez Johann León apuntó además a la extemporaneidad de la norma de vejaciones injustas, que en Chile no está vigente.

"Debemos ampararnos, en la construcción de este delito, en lo que incluso señala el derecho comparado traído por la defensa en cuanto a lo que ocurrió en Argentina, en que sólo se habla de vejámenes; ni siquiera se agrega el 'injusto'. O sea, hay menor exigencia", explicó.

"Señala la doctrina unánime que la exigencia es de dolo directo, ya que es imposible dejar a un tercero con ningún otro propósito que no sea el que implica este tipo de dolo, y no ha logrado ser probada esta circunstancia, por lo que no le queda otra alternativa al tribunal, desde el punto de vista penal, de emitir un veredicto absolutorio", argumentó el letrado.