Intendente del Biobío pidió a Fiscalía indagar presuntos delitos sexuales de un consejero regional

El Intendente del Biobío interpuso una denuncia en la Fiscalía para que se indague a quienes resulten responsables de los eventuales delitos sexuales contra menores, en los que se ve involucrado de manera presunta el consejero regional Anselmo Peña (RN).

Según consta en la denuncia, a través de una plataforma virtual la usuaria de nombre "María José Lillo" hizo llegar antecedentes respecto de que el jefe de bancada de los core de Renovación Nacional en el Biobío se intercambiaba videos con una menor de 15 años.

El intendente del Biobío, Sergio Giacaman, ingresó una denuncia a la Fiscalía para que se investigue la presunta participación de un consejero regional en eventuales delitos sexuales contra menores. La autoridad actuó en base a la probidad tras recibir antecedentes @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) August 7, 2020

El intendente Sergio Giacaman, señaló que "hace un tiempo atrás conocimos información que se publicó en el portal de Facebook del Gobierno Regional sobre situaciones que podrían ser constitutivas de delito".

"Inmediatamente en virtud del principio de probidad y de acuerdo también al Código Procesal Penal cuando conocimos esta información la pusimos a disposición del Ministerio Público para que ellos investiguen si es o no un delito", agregó.

Consultado el Consejo Regional del Biobío, como cuerpo colegiado se indicó que no emitirán declaraciones al respecto.

En tanto, el aludido personero político no estuvo disponible para conversar con Cooperativa Regiones, pese a los intentos.

Por ahora, solo se conocen sus declaraciones vertidas en el diario digital del Gran Concepción, Sabes.cl, donde señaló que "he sido objeto de una estafa a través de las redes sociales. Una estafa donde no hay a quién llamar, no hay el nombre de una persona. Se esconden detrás de un Whatsapp, detrás de un Facebook para hacerme daño".