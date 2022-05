Monsalve descartó conversaciones con la CAM: "Se dialoga con quienes quieren alcanzar la paz"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llegó este viernes hasta la Región del Biobío para liderar una reunión con el equipo de fiscales que trabaja investigando los hechos de violencia rural registrados en la macrozona sur y las policías de la zona.

La reunión, que comenzó en horas de esta mañana, se desarrolló en la Fiscalía Regional del Biobío, y se determinó redestinar recursos policiales para que el Ministerio Público cuente con mejores y mayores pruebas a la hora de llevar a juicio a quienes puedan ser detenidos producto de los hechos de violencia.

Tras la cita, la autoridad se refirió al llamado de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y su líder Héctor Llaitul a alzar las armas y, sobre la posibilidad de dialogar con los violentistas, una crítica que se ha repetido desde distintos sectores, señaló que "esta línea la marcó el Presidente desde el inicio" y que "se dialoga con quienes quieren alcanzar la paz y, por lo tanto, alguien o cualquier organización que llama al levantamiento armado es claro y evidente que no quiere alcanzar la paz".

Ese mensaje, al parecer, sería un video antiguo, sin embargo, la Fiscalía no puede investigar. "Se trata de declaraciones que se inscriben en materia penal en el contexto de la ley de seguridad del Estado, en consecuencia, el Ministerio Público requiere una querella o denuncia por parte del supremo Gobierno; el Ministerio Público no puede abrir de oficio una investigación sobre un particular", explicó el fiscal nacional Jorge Abbott.