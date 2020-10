Padre haitiano acusó que Hospital de Concepción no le permite ver a su hijo: recinto lo niega

Claircy Milcin, un ciudadano haitiano de 28 años, interpuso este miércoles un recurso de protección contra el Hospital Regional de Concepción acusando que el recinto le niega la posibilidad de ver a su hijo, por medio de videollamadas, tras la muerte de su pareja.

El hijo de Claircy y Glina Vilsaint, haitiana de 41 años, nació en septiembre pasado con menos de seis meses de gestación y desde entonces permanece internado en una incubadora.

El 17 de septiembre, Glina sintió malestares y concurrió al Hospital Regional. Tras ser examinada, quedó hospitalizada. Por condiciones sanitarias, en el contexto de la pandemia del Covid-19, él sólo mantuvo contacto con ella vía telefónica.

De acuerdo con el relato de Claircy, el 20 de septiembre recibió un llamado desde el hospital informándole que Glina había dado a luz y el 25 de septiembre otro mensaje indicándole que debía ir a buscarla, ya que había recibido el alta.

Tres días después, el 28 de septiembre, la mujer comenzó a sentirse mal, por lo que acudió a urgencias en el mismo Hospital Regional. Al llegar por calle San Martín se desmayó con pérdida de conocimiento.

"Transcurridos 20 minutos desde el ingreso de su pareja (11:30), se le acercó un funcionario del hospital a comunicarle que ella había fallecido, esto sin que se le entregara ninguna información con respecto a las causas del fallecimiento ni de los tratamientos que ella habría recibido", dice el recurso de protección presentado hoy en la Corte de Apelaciones de Concepción.

El documento indica que "Milcin solo tomó conocimiento de la causa de muerte de su pareja cuando se le entregó el certificado de defunción, el cual consignó como causas del deceso de doña Glina Vilsaint las siguientes: 'Tromboembolismo pulmonar bilateral / Trombosis venosa pélvica / Histerectomía reciente'".

Milcin reclama que como no estaba casado con Glina no se le reconoce su situación de eventual "heredero" y a la fecha él no ha podido ver a su hijo.

André Paul, traductor de Claircy Milcin y representante de la comunidad haitiana en Concepción, indicó que "en este momento él no lo ha podido ver, según la administración del hospital no se puede ver una guagua que nació en este estado, está prohibido acercarse y de repente le mandaron fotos por whatsapp para ver en qué estado está. Lo que está pidiendo él es su derecho como papá, una video llamada

"En la práctica es totalmente diferente lo que hacen en cuanto a los chilenos, si por costumbre no se hace así, consideramos que es un caso de discriminación, ¿por qué está prohibido a un extranjero, inmigrante haitiano de acercarse a su guagua?", añadió.

Además de permitir la videollamada, el recurso de protección busca que se haga entrega de la ficha clínica de la mujer para determinar eventuales acciones legales y conocer con exactitud por qué falleció.

Andrés Durán, abogado recurrente, indicó que "a diferencia de un papá chileno no se le ha permitido ver a la guagua que está en la incubadora, no se le ha permitido tener una videollamada para generar el apego, que es necesario porque esto es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte de un bebé que se encuentra en incubadora".

"Estamos pidiendo una orden de no innovar, en donde, de inmediato, se autorice una videollamada para que la guagua pueda escucharlo. Este es un caso muy serio, no debiese estar pasando, estamos en el 2020 y aún hay resabios de malas costumbres, de no ser solidarios", añadió.

Versión del hospital

Consultados por Cooperativa Regiones, desde el Hospital Regional de Concepción indicaron que no han sido notificados aún del recurso.

Posteriormente, a través de un comunicado, el recinto penquista afirmó que según sus registros el contacto con el padre es "permanente" y "se le ha permitido incluso el contacto físico con el menor".

Asimismo, señaló que una trabajadora social del hospital "ayudó a coordinar trámites administrativos y del funeral".

Reacciones en apoyo al padre

Tras conocerse el caso de Claircy, la comunidad haitiana en Concepción consideró la situación como un caso de discriminación, debido a que, aseguran, los padres chilenos que viven una situación similar si tienen el contacto por la vía de videollamadas.

A la vez, en conocimiento de la situación, la agrupación "Argentinas en Concepción" comenzó a guiar a Milcin y 10 de ellas se ofrecieron a ser madres sustitutas para permitir que Clarcy pueda trabajar y cuidar del bebé una vez que reciba el alta.