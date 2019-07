Pesca industrial y bloque artesanal piden al Congreso retrasar ley de la jibia

En lo que parecía un gesto impensado,los trabajadores de la pesca industrial y un bloque de la pesca artesanal de jibia en el Biobío se unieron para solicitar al Congreso que retrase en dos años la entrada en vigencia de la ley que regula la captura del recurso marino.

"Yo creo que no nos queda otra. Tal vez debimos haberlo hecho antes, pero también es cierto, hay que decirlo, que el Gobierno engañó tanto al sector industrial como al sector cerquero artesanal porque siempre nos dijo que a esta ley le iba a poner un veto, que no iba a dejar que esta ley avanzara, que la iba a mandar al Tribunal Constitucional, pero ahora el Gobierno nos quiere echar la culpa a nosotros porque no salimos a protestar", dijo el presidente de Conapesca, César Jorquera.

Los trabajadores del mar se reunieron luego que constataran que el recurso marino sólo ha llegado a la milla 40 y con pesos muy lejanos a los de antaño (de ejemplares de 20 kilos pasaron a unos de 3), por lo que no es rentable seguir pescando para ninguno de los dos sectores.

"En principios nosotros habíamos tenido conversaciones con las cooperativas y coordinadoras para que la pesca de la jibia fuera cien por ciento artesanal, pero finalmente mutó a que se eliminó tanto el arrastre como el cerco", añadió el dirigente de Conapesca.

Tanto los industriales como los cesteros se movilizarán a partir del lunes en Valparaíso para evitar que la ley se ponga en marcha, como está programado, en agosto.