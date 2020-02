Concejal anunció querella y acción en Contraloría contra funcionaria que le lanzó caca

El concejal de Talca Juan Carlos Figueroa (DC) anunció una querella y una presentación ante Contraloría General de la República contra la funcionaria municipal que le lanzó caca el pasado martes luego de una sesión del concejo.

Figueroa denunció haber sido atacado con excrementos humanos por María Argentina Silva, lo cual quedó registrado en fotos, debido a que –según el edil- la acusó de lucra con una sede vecinal en la comuna.

"El hecho que la llevó atacarme de esa forma es porque ella lucra con la sede, y todo el mundo en el municipio lo sabe", aseguró.

Por ello, en compañía del timonel DC, Fuad Chahin, Figueroa anunció este jueves que presentará una querella criminal por atentado a la autoridad, y que recurrirá a Contraloría para denunciar a la funcionaria por infracción a normativas estatutarias y también a las personas que tienen el control de la jefatura que, según él, estaban al tanto de la situación del presunto lucro.

"Lamentablemente hoy soy conocido por una situación bastante denigrante y yo debería ser conocido por todo lo que hice en el municipio", manifestó.

Sobre cómo ocurrió el ataque, relató: "Yo estaba formalizando en el concejo las acusaciones, se terminó el concejo, bajé la escala, en el pasillo yo estaba conversando el presidente de una junta de vecinos, y esta señora se acercó, me increpaba, como era su costumbre, yo no la tomé en cuenta y me lanzó (excremento)".

La trabajadora, por su parte, conversó hoy con Chilevisión e intentó justificar su asqueroso actuar como "una manera de protestar porque él no escucha las cosas" y quiere que sea "echada" municipio, y además lo acusó de ser "un atrevido", mientras que ella –aseveró la mujer- es "la voz de la gente".

Asimismo, confirmó que el excremento era humano y que se lo pidió a una señora que estaba en los baños del edificio.