Expertos en terremotos descubren nueva falla geológica activa al sur de Constitución

Científicos chilenos dieron cuenta de una nueva falla geológica, que no había sido mapeada, en la localidad de El Yolki, al sur de Constitución, en la Región del Maule.

Se trata de una falla activa que tiene la particularidad de no ser visible en la superficie, según detallaron desde el Núcleo Milenio CYCLO, cuyo objetivo de estudio se enfoca en cuantificar procesos de deformación asociados al ciclo sísmico en el continente chileno, para así explorar los mecanismos responsables de grandes terremotos.

El director de Cyclo, Daniel Melnick, explicó que este hallazgo tendría una antigüedad de cuatro mil años y "no tiene una ruptura superficial clara por lo que (la falla) está 'escondida', sin embargo, no significa que no sea capaz de provocar un terremoto".

Según el geólogo y doctor en Ciencias, "es una falla de orientación noroeste similar a la falla de Pichilemu (que rompió en el terremoto en 2010). Es una falla extensional. Ssignifica que el continente se abre y estas fallas suelen moverse durante o inmediatamente después de grandes terremotos de subducción como el del Maule. La falla de Pichilemu se movió 11 días después y hay evidencia de fallas similares en que se movieron un mes después".

Para este estudio se mapeó una planicie costera utilizando detección y rango de luz con láser. Además, se generó una excavación identificando las edades y las velocidades de desplazamiento y se analizó la relación de la falla El Yolki con el segmento de la ruptura de la Región del Maule y subsegmentos dentro de ésta.

"Tiene cuatro mil años y tiene fósiles que muestran su posición con respecto al nivel del mar, la cual se encuentra desplazada como ocho metros por esta falla. Lo que demuestra que la falla se movió después de los cuatro mil años; o sea, es una falla joven y activa", dijo Melnick.