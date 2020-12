El municipio de Empedrado comunicó a través de su cuenta de Facebook que el Servicio de Registro Civil e Identificación de la comuna no atenderá entre los días 16 y 24 de diciembre, debido al feriado legal de la única persona que trabaja en la entidad gubernamental.

La notificación causó molestia en los habitantes, los que aseguran que la situación se repite en casos de licencias e incluso motivó un oficio de reclamo que será emitido por uno de los concejales de la comuna.

"Esto es de siempre y no es culpa de la funcionaria, pero ocurre de manera seguida que no existe reemplazo cuando hay feriados o alguna licencia. Lo he planteado en el Concejo Municipal y en esta oportunidad enviaremos una carta oficio con el reclamo y la molestia a la dirección regional y nacional", dijo el concejal Patricio Peñailillo (PR).

Para el presidente de los alcaldes del Maule, Bernardo Vásquez (UDI), "esto evidencia lo que pasa en varias comunas rurales del Maule y del país. Hay una falta de funcionarios en el Registro Civil que es evidente y que lo denunciamos. De 158 hay 46 trabajando en el Maule, lo que ha hecho que esta repartición no esté a la altura y sea la peor evaluada por la gente".

#Maule: Molestia en los habitantes y autoridades, generó la información del municipio de Empedrado, que no se atenderá gente en el @RegCivil_Chile de la comuna, por feriado legal @Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/AVxFt7Ku1R — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) December 16, 2020

Desde la Seremi de Justicia lamentaron lo ocurrido, solicitaron comprensión y aseguraron que se atenderá los días 17 y 22 de diciembre, de manera normal.