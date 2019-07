Subgerente BancoEstado y simulacro de asalto: “Me enteré por WhatsApp y di el ok"

La plana ejecutiva del BancoEstado prestó declaración en la demanda por tutela laboral presentada por Claudia Sepúlveda y Lorena Tejos luego de los daños psicológicos que sufrieron tras el violento simulacro de asalto que realizó Carabineros el pasado 29 de noviembre.

La audiencia realizada en el Primer Juzgado de Letras de Linares, el subgerente regional de la entidad bancaria, testificó ante la jueza Carolina Rojas a petición de la parte demandante

"Me enteré del simulacro a las 9:00 de la mañana por un escueto WhatsApp y di el ok. Si hubiese sabido que era una actividad como la que se realizó, el banco no lo hubiese permitido", dijo en el estrado el ejecutivo bancario.

El abogado de las demandantes que sufrieron la intimidación y amenazas de parte de los funcionarios policiales que vistieron overoles con máscaras y armas, evidenció su satisfacción por el testimonio del ejecutivo bancario.

"Muy satisfechos porque se reconoció que el agente que representa al BancoEstado estaba en conocimiento del simulacro de asalto que fue coordinado junto a Carabineros y también que hubo un daño psicológico e impacto emocional de mis representadas debido a la violencia con la que se actuó", dijo el abogado Hugo Veloso.

Finalmente, al abogado de BancoEstado, Julio Diemitri, agregó que "se logró establecer la nula información que contenía el WhatsApp que recibió el subgerente, con información muy vaga del ejercicio que se estaba realizando, lo que no permitió nunca a BancoEstado anticipar lo que iba a ocurrir".

#Maule: Comienza en el Primer Juzgado de Letras de #Linares una nueva audiencia por el violento simulacro del @BancoEstado de la ciudad donde declararán ejecutivos y testigos de la entidad bancaria @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/Wu9lOyZw91 — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) 4 de julio de 2019

En la audiencia además se presentaron los videos de las cámaras de seguridad, los que fueron cotejados y relatados por la jueza Carolina Rojas, quien fijó una nueva comparecencia para el 23 de Julio.