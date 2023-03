Ministra Tohá informó que existen 20 mil expulsiones de migrantes sin concretar

La ministra de Interior, Carolina Tohá, indicó en la Cámara de Diputados este martes que existen alrededor de 20 mil expulsiones de migrantes que aún no se han concretado.

En su presentación ante la comisión investigadora que evalúa las estrategias del Gobierno para enfrentar la criminalidad en el norte del país, Tohá explicó que la macrozona norte tiene un índice muy elevado -en comparación al resto del país- en cuanto a delitos de mayor connotación social, como en la tasa de homicidios, que en este último supera la cifra nacional en casi dos puntos.

Frente a ello, expuso que se tomarán medidas a nivel nacional, pero con foco en el extremo norte, lo que incluye la Política Nacional contra el Crimen Organizado, inversiones para las instituciones, fortalecimiento de fronteras y agenda legislativa.

La intervención de la ministra fue criticada por los presentes, quienes reclamaron por la demora en la toma de decisiones. Sin embargo, la secretaria de Estado sostuvo que existen procedimientos administrativos que hacen más lento el proceso, por lo que implica cambiar el modelo de trabajo entre las instituciones.

Asimismo, ejemplificó con las cerca de 20 mil órdenes de expulsión de migrantes que no se han podido concretar, y que su razón no sólo apunta al proceso, sino también a la poca respuesta de los países de origen, por lo que señaló que no sólo pasa por las gestiones del Gobierno y es necesario tomar decisiones con otros países.

MEDIDAS

En cuanto a las medidas, la ministra señaló que se creará un comité asesor interministerial de carácter permanente, que contempla la visita de subsecretarios a la zona para dar profundidad y agilidad a las gestiones que determinen en conjunto con el trabajo de las autoridades locales.

Por otro lado, detalló las medidas de fortalecimiento de las policías en cada una de las regiones de la Macrozona. Pero también indicó que para aumentar la dotación de Carabineros, existe un "bache" en la formación del personal.

Ello se debe a que se extendieron los años de formación y en pandemia hubo menos cupos de ingreso a la institución. Además, hay muchos funcionarios destinados a otras labores no policiales, por lo que se busca una forma de reemplazarlos, y planteó la posibilidad de contratar Carabineros en retiro.

Además, expuso que para el "Plan Nuestro Norte" fueron destinados más de 12 mil 500 millones de pesos en el presupuesto 2022. Sin embargo, no ha podido alcanzar su ejecución porque se incluyeron por vía de compras habituales. Por lo tanto, los recursos fueron trasferidos a las instituciones, pero existen muchos procesos de licitación aún en curso.