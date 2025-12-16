En medio de su visita a Argentina como Presidente electo de Chile, José Antonio Kast grabó un TikTok junto a Javier Milei, en el que ambos aparecen junto a la famosa motosierra con la que el libertario hizo campaña en 2023.

"Si hay una buena noticia es que la libertad avanza en toda Latinoamérica", dijo el republicano en el video, publicado en la cuenta de Milei, y en que hace un guiño al partido gobernante del país vecino.

Para cerrar el registro, el Jefe de Estado argentino gritó su frase típica: "¡Viva la libertad carajo!".

La Presidencia de Argentina divulgó además una fotografía oficial de Kast y Milei posando con la motosierra, símbolo de los recortes económicos aplicados desde que asumió el poder.

