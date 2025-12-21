CPC mira con esperanza una alianza económica entre Chile y Argentina

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, reconoció que ve oportunidades económicas entre Chile y Argentina, luego de acompañar al Presidente electo José Antonio Kast a Buenos Aires durante la semana.

En conversación con "Estado Nacional" de TVN, Jiménez describió al país trasandino como "un tremendo socio y vecino nuestro", aunque reparó que "durante muchos años perdió oportunidades producto de malas políticas públicas", con índices de pobreza similares al de nuestro país en la década de los noventa.

En esa línea, valoró las políticas económicas de Javier Milei, destacando que "volvieran a hacer medidas pro mercado, generar incentivos a la atracción de inversión, lo que genera un ambiente de mucha oportunidad que para nosotros también es importante que suceda y es beneficioso".

Una de las imágenes que dejó la visita a Argentina del Presidente electo, José Antonio Kast, fue la foto que se sacó con el mandatario trasandino, Javier Milei, y su motosierra. (FOTO: EFE)

"Que haya agendas similares, de incentivos tributarios, de control de gastos y equilibrios fiscales, va a hacer que con la voluntad del mundo privado y público uno pueda ver perspectivas muy positivas para Chile", afirmó.

Jiménez aseveró que "todo lo que se pueda hacer en desarrollo energético en Argentina, de interconexión eléctrica, es una oportunidad", apuntando que el desarrollo minero trasandino abre espacio para las prestaciones de servicios desde Chile, "un rubro donde tenemos una expertiz gigantesca".

Las proyecciones del Banco Central

Por otro lado, analizó las proyecciones de Banco Central y sostuvo que "este año vamos a crecer 2,4%, el próximo 2,5% y después 2%. Seguimos ahí, no hay mucho cambio".

No obstante, manifestó confianza en que el cumplimiento de los compromisos presidenciales pueda tener un "efecto positivo".

La dirigente apeló a reinstalar el crecimiento económico como un consenso transversal. Recordó que "entre 1990 y 2005 crecíamos en promedio 5,1% y el impacto social fue enorme: la pobreza cayó de 60% a un dígito".

"Más de ocho millones de personas salieron de la pobreza gracias al dinamismo económico", concluyó.