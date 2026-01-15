Chile y Bolivia refuerzan relación bilateral con acuerdos comerciales, turísticos y fronterizos

Los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, y de Bolivia, Fernando Aramayo, sostuvieron este jueves una reunión en Santiago en la que revisaron el estado actual de la relación bilateral y firmaron una serie de acuerdos para fortalecer la cooperación entre ambos países.

El encuentro se da en un contexto de recomposición de una relación históricamente compleja, marcada por la ruptura diplomática de 1978 y por décadas de tensiones, especialmente tras la demanda marítima presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013, que fue rechazada en 2018.

Durante la cita, las autoridades firmaron dos protocolos adicionales al Acuerdo de Complementación Económica (ACE N°22), destinados a modernizar y profundizar el intercambio comercial. Uno de ellos incorpora capítulos sobre Comercio y Género, además de MiPymes y cooperativas, mientras que el otro amplía el programa de desgravación arancelaria.

Ambos cancilleres también suscribieron un Memorándum de Entendimiento en materia de turismo, orientado a impulsar la cooperación bilateral en la promoción y desarrollo de la actividad turística entre Chile y Bolivia.

En ese marco, las delegaciones manifestaron su interés en avanzar, en el corto plazo, hacia una mayor apertura aérea, con miras a mejorar la conectividad entre ambos países.

En materia de integración fronteriza, las autoridades abordaron además la modernización del oleoducto Sica Sica, proyecto considerado clave para fortalecer la infraestructura y la cooperación energética bilateral.

La visita marca el primer viaje oficial a Chile de una autoridad boliviana desde el inicio del Gobierno de Rodrigo Paz, tras una serie de acercamientos registrados en los últimos meses con la administración del Presidente Gabriel Boric.