Kast realiza la primera visita oficial de un presidente chileno a Bolivia en 71 años

José Antonio Kast realiza este viernes una importante visita oficial de Estado a Bolivia: la primera de un Presidente chileno en 71 años, desde la que, en 1955, realizara Carlos Ibáñez del Campo.

El Mandatario emprenderá vuelo, de madrugada, desde Iquique hasta La Paz, capital del país vecino, con el que no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978, tras el fracaso de las negociaciones para una salida soberana al mar.

Actualmente hay sólo relaciones consulares, y si bien el propósito del viaje no es necesariamente llevarlas al siguiente nivel, podría ser un paso hacia ello, dicen en La Moneda.

Kast se reunirá con el presidente Rodrigo Paz y firmará varios tratados de índole económica, en áreas como minería y energía eléctrica.

"Vamos a hacer una visita histórica a Bolivia", dijo Kast en la antesala de su viaje, destacando la existencia de oportunidades "para tener buenas relaciones internacionales con nuestros tres vecinos, y proyectarnos al resto del continente".

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, detalló que "se van a firmar diversos acuerdos", entre éstos uno de integración minera, otro de interconexión eléctrica y uno más relativo a comercio.

"Si a Chile le va bien, a los vecinos les va bien; (por ende) si a Bolivia le va bien, a Chile también le va muy bien", destacó Estévez.

La agenda del Presidente comienza a las 08:00 de la mañana hora boliviana (09:00 en Chile), cuando aterrizará en el Aeropuerto El Alto, de La Paz. Luego recibirá honores del Regimiento de Infantería N° 1 Colorados, procederá la firma de los referidos acuerdos, y más tarde hará una declaración conjunta con el presidente Paz.

Finalmente, hará un punto de prensa en el Consulado de Chile en La Paz

Expectativas paceñas

En el empresariado boliviano tienen expectativas con la visita, y han planteado un petitorio de cinco puntos para mejorar el comercio con Chile, que incluye la modernización del ferrocarril Arica-La Paz, con el fin de establecer una vía

alternativa de comercio; la atención durante las 24 horas del día en el Paso Fronterizo Tambo Quemado-Chungará; combatir el contrabando, simplificar trámites fronterizos e impulsar el turismo y el comercio con vuelos directos entre el Aeropuerto El Alto y el Aeropuerto de Iquique.

"La región metropolitana de La Paz tienen una vinculación directa e histórica con el norte chileno, con los puertos de Arica y de Iquique, que son fundamentales, (ya que son los lugares) por donde fluye gran parte del comercio paceño. Sin embargo, durante estos años las empresas de nuestro departamento han enfrentado cuellos de botella logísticos, administrativos y burocráticos", comentó, en la antesala de la visita, el presidente de la Cámara departamental de Comercio en La Paz, José Reyes.

"Desde el empresariado paceño estamos convencidos de que debemos articular soluciones locales y regionales basadas en cooperación transfronteriza y en la facilitación del comercio", agregó el dirigente.

Un tema que ha tensionado la relación con Bolivia en los últimos días ha sido, no obstante, el caso de las "narcomaderas". La Cámara Forestal Boliviana ha cuestionado la quema -por parte de Chile- de mil toneladas de madera de ese país que se descubrió que estaban impregnadas con drogas.

El expresidente boliviano Jorge "Tuto" Quiroga consideró que el Gobierno de Rodrigo Paz debería aprovechar la visita oficial de Kast para exigir disculpas y un resarcimiento si no presenta pruebas concretas de que esa carga efectivamente tuviera droga impregnada, ya que en la prensa local se ha especulado sobre un posible caso de "falso positivo".