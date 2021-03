En El Primer Café, el ex ministro de Relaciones Exteriores Teodoro Ribera (RN) coincidió con la crítica que hizo Sebastián Piñera al proceso judicial que la Fiscalía boliviana lleva contra la ex presidenta interina Jeanine Áñez. Señaló que, al ser países vecinos, "al Estado de Chile le interesa que haya una Bolivia democrática, estable y en crecimiento". Como -de acuerdo al abogado- el primero de esos principios no se estaría cumpliendo en este caso, cuestionó también que el Gobierno de Luis Arce respondiera con un llamado a respetar "el principio de no injerencia en asuntos internos". El otrora canciller afirmó: "Cuando hay violación de los derechos humanos, nadie puede invocar hoy día la 'no intervención en asuntos internos' para ir más allá de lo que permiten las convenciones internacionales".

