Hallan cuerpo de familiar de la ex Presidenta Bachelet en edificio derrumbado en Miami

La Policía del condenado Miami-Dade (Florida, EE.UU.) confirmó el hallazgo de los cuerpos del abogado chileno Claudio Bonnefoy Bachelet (85 años), pariente de la ex Presidenta Michelle Bachelet, y su esposa Maricoy Obias-Bonnefoy (69), en el noveno día de busqueda entre los escombros del edificio que se derrumbó la semana pasada.

Primo hermano del general Alberto Bachelet, padre de la ex Mandataria, Bonnefoy residía desde hace dos décadas en Miami, y junto a su esposa vivían en el décimo piso del edificio colapsado.

La búsqueda de algún superviviente y de víctimas mortales continuó este viernes, labores tras las cuales la cifra de muertos se elevó hasta ahora a 22, y la cifra provisional de desaparecidos queda en 126.

#UPDATE 43: We have identified four additional victims who tragically and unexpectedly lost their lives in the Surfside building collapse, including the daughter of one of the first responders.



Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/gaUixR3iJf