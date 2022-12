Rescatan con vida a cabo de la Armada secuestrado en Ecuador

Con vida y en buenas condiciones de salud fue rescatado en la madrugada de este domingo el cabo de la Armada Luis Toledo, quien estaba secuestrado desde el martes en Guayaquil, Ecuador.

El equipo negociador, liderado por un integrante de la BIPE de la PDI en la Provincia del Guayas, tomó contacto con los captores, logrando salvar con vida y en buenas condiciones al marino, mientras que una persona fue detenida por este caso.

El subprefecto de la PDI y jefe de la BIPE en Concepción, Walter Oyarce, comentó que "los resultados son positivos. El equipo Especial de Negociación y Rescate de Rehenes en Ecuador logró recuperar con vida al ciudadano chileno que estábamos buscando".

Oyarce dijo que fue un trabajo en conjunto con las policias ecuatorianas e Interpol, y aseveró que "en este momento (Luis Toledo) está en un centro asistencial y le comunicamos en su momento a la familia".

Su familia, oriunda de la Región del Biobío, llegó esta mañana al cuartel de la PDI en Concepción para conocer detalles.

La madre del cabo, Yessenia Cruces, comentó, "gracias a Dios mi hijo está bien. Lo rescataron. Y solamente eso. Dar las gracias a la policía de acá, de Chile, a todos los que estuvieron involucrados. A ustedes, a nuestra familia".

Desde Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que el cabo Toledo "pronto podrá volver a encontrarse con su familia" y agradeció "los esfuerzos coordinados realizados por la Policía de Investigaciones de Chile, las fuerzas policiales de Ecuador y el Consulado de Chile en Guayaquil".

Los secuestradores le habían exigido a la familia un rescate de 100.000 dólares para liberarlo con vida, tras su secuestro el pasado 29 de noviembre.

Según los medios ecuatorianos, Toledo se mudó al país en enero y es parte de la dotación del buque escuela Esmeralda, aunque a la fecha de su captura estaba con una licencia sin goce de sueldo.

"Eran las 21:00 horas (hora local del martes pasado) cuando llegaba a mi domicilio y me percaté que mi esposo no se encontraba. Marqué su celular y estaba apagado. Inmediatamente, salí a buscarlo, pero no lo encontré. Me preocupé mucho y llamé a la Policía", contó la esposa, María Verónica Guartatanga, a Cooperativa.

LIBERADO CIUDADANO CHILENO



Gracias al trabajo investigativo, nuestras unidades liberaron a un ciudadano de nacionalidad chilena, que estaba secuestrado y aprehendieron a presunto implicado, tras operativo realizado en Durán, #DMG#MásFuertesQueNunca



Noticia en desarrollo pic.twitter.com/WImObUkPDD — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) December 4, 2022

En las diligencias trabajó el Ministerio del Interior, la cartera de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la Armada había activado protocolos ante la desaparición del cabo, con tal de "ir en ayuda y apoyo de la familia del marino desaparecido".