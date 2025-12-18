Con la ausencia de Boric, la comunidad judía celebró Janucá en La Moneda

La comunidad judía de Chile conmemoró este jueves la festividad de Janucá en el Patio de las Camelias del Palacio de La Moneda, en una ceremonia marcada por el balance de un año que calificaron como "complejo" y lleno de "hostilidades".

El evento, sin embargo, destacó por la ausencia del Presidente Gabriel Boric, quien no participó de la actividad, pues encabezó a esa misma hora la inauguración del Parque de la Alegría en la comuna capitalina de Renca.

El Jefe de Estado dejó la representación del Ejecutivo en la ceremonia de Janucá en manos del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos.

Durante el encuentro, se hizo entrega de un reconocimiento a la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier, por su labor conjunta con la comunidad.

El presidente de la comunidad judía de Chile, Alfredo Misraji, dijo que le daba "pena" la ausencia de Boric, contrastando este hecho con la reciente audiencia que el Presidente sostuvo en su despacho con representantes de la comunidad palestina.

El telón de fondo de la celebración también estuvo dominado por el giro que podría tomar la política exterior chilena tras la victoria del opositor José Antonio Kast en las elecciones presidenciales.

El saludo enviado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al Presidente electo ha encendido las alarmas en sectores de izquierda, quienes ya plantean dudas sobre si la postura de condena al Estado de Israel mantenida por la Administración actual sufrirá un cambio radical a partir de marzo.

"Felicitaciones Presidente electo @joseantoniokast por su victoria. Israel espera trabajar estrechamente con usted y Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico para fortalecer la asociación entre nuestras dos democracias", posteó en X el líder del gobierno hebreo.

Amir Rockman, jefe de misión adjunta de la Embajada de Israel, se refirió en La Moneda a las críticas surgidas tras el saludo de Netanyahu a Kast e hizo un llamado al diálogo directo frente a las críticas por la situación en Gaza.

"Lo que a mí me da pena es que nuestros adversarios y críticos nunca están de acuerdo en sentarse, hablar y mostrar sus quejas, observaciones, con Israel. Yo invito a todos nuestros críticos de todos los partidos políticos adversarios que estén abiertos a tener una conversación en lugar de publicar en redes sociales cosas contra Israel", manifestó el diplomático.

El próximo 29 de diciembre, el Presidente Boric recibirá las cartas credenciales de varios embajadores, incluido el nuevo representante de Israel, Peleg Lewi.

Con este acto administrativo, Rockman afirmó que esperan dar vuelta la página a los impasses del pasado y oficializar las misiones diplomáticas que estaban pendientes en el país: "Personalmente estoy totalmente seguro que el embajador va a recibir sus credenciales aquí antes del fin del año. Lo que pasó el año pasado ya es historia; no es el futuro", sentenció.