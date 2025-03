Congreso aprobó "Sistema de Acceso Priorizado" para reducir las esperas en salud

La Sala del Senado aprobó este martes de forma unánime, y despachó a ley, un proyecto que crea un Sistema de Acceso Priorizado (SAP) destinado a gestionar y reducir los tiempos de espera en la salud pública.

Se trata de una iniciativa ingresada al Congreso durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, que fue continuada y reformulada por la Administración de Gabriel Boric, y que contempla recursos por 28 mil millones de pesos.

APROBADO✅| La Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley que crea el sistema de acceso priorizado a determinadas intervenciones sanitarias.

▶️https://t.co/u0fhBreysp pic.twitter.com/ifzKmbBXGU — Senado Chile (@Senado_Chile) March 11, 2025

Aprobado este martes por la Cámara Alta el informe de la comisión mixta que zanjó las últimas discrepancias en el texto, la nueva ley establece un sistema de acceso priorizado y protección financiera para determinadas intervenciones sanitarias no GES que serán definidas anualmente por el Ministerio de Salud, y que beneficiarán a todos los afiliados a Fonasa.

#AHORA Sala del @Senado_Chile aprueba por unanimidad el proyecto de Ley que crea el Sistema de Acceso Priorizado (SAP) para las personas usuarias de #Fonasa, que se atienden, tanto en la Red Pública con #CopagoCero, como para la Modalidad de Libre Elección y queda habilitado para… pic.twitter.com/nSC5urJeFw — Fonasa - Fondo Nacional de Salud - Chile (@Fonasa) March 11, 2025

En concreto, este sistema permitirá que los usuarios del Fondo Nacional de Salud, sin importar su tramo de ingreso, sean derivados a prestadores privados en convenio para la realización de la intervención correspondiente, en cuyo caso se beneficiarán también de la política de copago cero en vigor.

¿EN QUÉ CONSISTE EL SISTEMA DE ATENCIÓN PRIORIZADO?



Se trata de un nuevo mecanismo que permitirá a todas las personas beneficiarias de #Fonasa que están a la espera por resolver un problema de salud NO GES, acceder a la atención para un grupo de prestaciones priorizadas.… pic.twitter.com/0YpuVHl6q1 — Fonasa - Fondo Nacional de Salud - Chile (@Fonasa) March 11, 2025

"No queremos que nadie quede atrás: hay una proporción del financiamiento que va a beneficiar a los no cotizantes, que van a tener también un acceso priorizado", destacó la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Este financiamiento en particular "va a ser conducido a través del mismo sistema, de manera que no queden atrás (los no cotizantes respecto) de los cotizantes, y también tengan posibilidad de tener este acceso priorizado a la atención en prestadores que están con convenio", enfatizó Aguilera, quien asistió a la sesión parlamentaria junto al el director de Fonasa, Camilo Cid.