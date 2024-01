Confusam se moviliza este jueves y alista paro nacional en marzo

Este jueves 18 de enero los funcionarios de la salud municipal realizarán "una jornada de manifestación y agitación" a lo largo del país, anunció la Confusam, que agregó que el 13 de marzo próximo realizará un paro nacional.

"El año pasado nos movilizamos y este año vamos con más fuerza, dado que no tenemos respuestas del Ministerio de Salud, no hay comunicación como nosotros quisiéramos", dijo Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal.

El año pasado, la Confusam llamó a movilizaciones en marzo, agosto y septiembre, "lo que generó que el Minsal se comprometiera con una serie de demandas de los trabajadores. Sin embargo, varios de estos temas aún no se han resuelto".

"Todavía el ministerio no responde con las pasantías internacionales, la ley de Trato Usuario y el financiamiento de las APS, que fue vergonzoso lo que pasó en diciembre con el presupuesto", agregó la dirigente.

Aunque no especificó la forma de la protesta, se espera que haya demoras en la atención de pacientes y posiblemente servicios no esenciales puedan no operar durante la jornada.