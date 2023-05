¿Qué pasa si quiebra una isapre? Los pasos que daría la Superintendencia

El superintendente de Salud, Víctor Torres, explicó la posibilidad de que una isapre pueda caer en quiebra y los mecanismos existentes para esta situación.

"Si las isapres caen en insolvencia incumpliendo algún indicador legal, nosotros como Superintendencia establecemos el requerimiento de un plan de ajuste de contingencia, para que este plan permita poder salir a la isapre de la situación de insolvencia y mantener la continuidad de las coberturas", indicó la autoridad.

"Si es que llegaran o pasaran los 180 días como máximo -continuó-, si no saliera la isapre, la ley contempla la figura del administrador provisional; dos meses para poder ver si también resuelve la situación de administración de la isapre".

Torres señaló que "estamos hablando de un periodo de tiempo importante antes de que eventualmente pudiera caer en quiebra, y si la isapre no sale, ahí se hace entonces esta liquidación de la garantía antes de que venga el proceso de reordenamiento judicial".

Según las estimaciones de la Superintendencia, hay cerca de 700 mil millones de pesos en el sistema como garantías de las aseguradoras privadas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Isapres de Chile, Gonzalo Simón, señaló que "el proceso de insolvencia no quiere decir que la insolvencia se termina, porque dado que la condición de inicio de la insolvencia no se ha modificado, el hecho de entrar en el proceso de insolvencia no va a significar ningún cambio".

"Al momento en que se produce la caída de los ingresos, en ese mismo momento, los beneficiarios ya no van a poder contar con las coberturas que están pactadas", añadió.

"CAMPAÑA DEL TERROR"

Desde el Congreso han surgido críticas sobre la postura de las prestadoras privadas de salud. La senadora Claudia Pascual (PC) recalcó que "la gente quiere certezas, no quiere climas de caos, ni quiere climas de miedo y de terror, que es decir que las isapres van a quebrar por cumplir un fallo".

En tanto, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Luis Castro (PS), dijo que "esto requiere salir del dilema de las isapres o el abismo, que es el dilema que algunos han tratado de instalar, no es las isapres o el abismo".

Finalmente, el senador Iván Flores (DC) criticó que las isapres están haciendo una "campaña del terror" que tiene aterrorizada a la gente, y cuestionó que "son grandes holdings que hoy día tienen otras inversiones, entonces pónganse la plata de lo que se embolsaron durante 31 años con dos de pérdidas, no vengan con historia".

El parlamentario demócrata cristiano expresó que la ley corta que ha presentado el Gobierno, "que llegó al borde de la flexibilidad posible y comprensible, es lo que tiene que aplicarse. La ley corta es el camino, no las reformas constitucionales".